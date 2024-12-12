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Крапивцов: Моя цель - дебютировать за Жирону в Ла Лиге и в европейских соревнованиях

Украинский голкипер высказался о переходе в испанский клуб.
Вчера, 22:44
Владислав Крапивцов
Владислав Крапивцов

Украинский вратарь Владислав Крапивцов поделился мыслями о своем трансфере в Жирону.

По словам молодого таланта, он хочет поиграть в еврокубках и Ла Лиге за каталонский клуб.

"Моя цель в Жироне - это дебют в Ла Лиге, игра в испанском футболе и европейских соревнованиях. Ну и конечно же пытаться быть лучшим для команды".

Владислав выразил надежду, что Виктор Цыганков поможет ему адаптироваться в Каталонии.

"Чувствую себя здесь очень хорошо, ведь меня окружают очень профессиональные люди. Это чувствуется как семья.

Здесь нет игроков, которые считают себя звездами или что-то типа того. Для меня это очень важно. Когда я был в раздевалке, мы много разговаривали с футболистами, работниками.

Есть Виктор Цыганков. Он действительно поможет адаптироваться в команде. В я люблю гулять по паркам. Это небольшой город, здесь живут около 100 тысяч человек", - резюмировал Крапивцов.

Отметим, что голкипер перебрался в испанский клуб на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2029 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона Владислав Крапивцов

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