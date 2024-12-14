Аморим: Ман Сити находится в лучшем положении, чем Манчестер Юнайтед

Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим поделился своими мыслями накануне манкунианского дерби против Манчестер Сити.

По словам специалиста, несмотря на свои неудачи в последних 10 матчах «горожане» все еще в лучшем положении, чем «красные дьяволы».

«Это такой же поединок против очень крепкого оппонента, как и другие. Обе команды находятся в кризисе и это мешает по-настоящему почувствовать вкус дерби, но, надеюсь, что скоро это станет возможным.

Я знаю, что для фанатов это принципиальное противостояние, но моя задача сейчас - шаг за шагом делать команду лучше и, конечно, набирать очки. Мы отдадим все силы, чтобы побеждать.

Несмотря на свою форму, соперник сейчас находится в лучшей ситуации, чем мы, с точки зрения понимания игры, стиля и уверенности в своих силах - даже в текущий момент. Поэтому мне и моим подопечным нужно сфокусироваться на многих аспектах. Конечно, у нас есть стратегия, и мы постараемся выиграть матч», - сказал Аморим.

Отметим, манкунианское дерби между МЮ и Ман Сити состоится завтра, 15 декабря.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!