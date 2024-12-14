iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед интересуется лидером немецкого топ-клуба

Хави Симонс может перейти к манкунианцам.
Сегодня, 17:32
Хави Симонс / Getty Images
Хави Симонс / Getty Images

Манчестер Юнайтед собирается усилить линию полузащиты.

Как сообщает CaughtOffside, манкунианцы присоединились к ряду клубов, которые заинтересованы в услугах Хави Симонса.

Источник отмечает, что голландец точно сменит клубную прописку летом, но в какую сумму он может обойтись потенциальному покупателю пока неизвестно.

В услугах Симонса также заинтересованы Ливерпуль, Реал, Барселона, Арсенал, Интер, Ювентус и Бавария.

Сейчас Хави выступает за РБ Лейпциг, но принадлежит ПСЖ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

Статьи по теме

Аморим: Ман Сити находится в лучшем положении, чем Манчестер Юнайтед Аморим: Ман Сити находится в лучшем положении, чем Манчестер Юнайтед
"Очень хороший знак": Аморим высказался о ссоре игроков МЮ после матча с Викторией "Очень хороший знак": Аморим высказался о ссоре игроков МЮ после матча с Викторией
Манчестер Юнайтед в напряженном матче одолел Викторию Пльзень в напряженном матче Манчестер Юнайтед в напряженном матче одолел Викторию Пльзень в напряженном матче
Манчестер Юнайтед может продать более половины текущего состава при первой возможности Манчестер Юнайтед может продать более половины текущего состава при первой возможности
Помочь журналистам

Видео

Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов
Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем сыграем в 2025 году
просмотров
Биатлон-2024/2025: две украинки вошли в топ-30 гонки преследования
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур упали, Калинина поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украину обошли Кипр и Швеция
просмотров

Последние новости

Европа18:25
Байер без проблем справился с аутсайдером Бундеслиги
Европа18:25
Бавария неожиданно уступила Майнцу
Европа17:51
Игрок Ливерпуля отметился антидостижением в матче против Фулхэма
Формула 117:34
ФИА опубликовала официальную заявку пилотов на сезон-2025
Европа17:32
Манчестер Юнайтед интересуется лидером немецкого топ-клуба
Киберспорт17:06
NaVi Junior сыграют в полуфинале верхней сетки против команды росийского букмекера на MESA Invitational 2024
Европа16:59
"Их никогда нельзя списывать": Лидер Ливерпуля высказался о шансах Ман Сити навязать борьбу за чемпионство
Украина16:19
ЛНЗ отобрал очки у Александрии в матче с "горьким привкусом"
Украина15:54
Защитнику ЛНЗ стало плохо во время матча с Александрией
Европа15:32
Аморим: Ман Сити находится в лучшем положении, чем Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK