Манчестер Юнайтед интересуется лидером немецкого топ-клуба

Хави Симонс может перейти к манкунианцам.

Манчестер Юнайтед собирается усилить линию полузащиты.

Как сообщает CaughtOffside, манкунианцы присоединились к ряду клубов, которые заинтересованы в услугах Хави Симонса.

Источник отмечает, что голландец точно сменит клубную прописку летом, но в какую сумму он может обойтись потенциальному покупателю пока неизвестно.

В услугах Симонса также заинтересованы Ливерпуль, Реал, Барселона, Арсенал, Интер, Ювентус и Бавария.

Сейчас Хави выступает за РБ Лейпциг, но принадлежит ПСЖ.

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