Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: Обзор и результат матча АПЛ 15.12.2024
В рамках 16-го тура АПЛ Манчестер Сити встретился с Манчестер Юнайтед.
В первом тайме «горожане держали под контролем игру, но не возникало особой опасности, хозяевам помогла только „ахиллесова пята“ соперника в виде угловых. Коллектив Пепа Гвардиолы разыграл стандарт, после которого Кевин де Брюйне подал на Йошко Гвардиолу и тот открыл счет.
Во втором тайме игра продолжала идти по сценарию Ман Сити, хоть им и не удавалось забить второй раз, чтобы успокоить игру и именно это сыграло злую шутку с ними.
На 85-ой минуте хозяева спокойно контролировали мяч, но Матеуш Нунеш захотел отпасовать на Эдерсона и не заметил, что мяч может перехватить Амад Диалло. Это и произошло, ивуариец завладел мячом, сделал шаг к штрафной площадке и на нем сфолил тот самый Нунеш, который бросился спасать команду.
Судья назначил пенальти, который реализовал Бруну Фернандеш, а еще до начале компенсированного времени сам Амад Диалло вырвал победу для своей команды.
Статистика матча чемпионата Англии Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2
Голы Гвардиол, 43, Бруну, 88, Амад, 89
xG: 0.91 - 1.99
Удары: 10 - 10
Удары в створ ворот: 3 - 3
Владение мячом: 51% - 49%
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!