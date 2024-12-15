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Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: Обзор и результат матча АПЛ 15.12.2024

Португалец сделал неправильное решение, когда победа была почти в кармане его команды.
Вчера, 20:36
Матеуш Нунеш и Амад Диалло / Getty Images
Матеуш Нунеш и Амад Диалло / Getty Images

В рамках 16-го тура АПЛ Манчестер Сити встретился с Манчестер Юнайтед.

В первом тайме «горожане держали под контролем игру, но не возникало особой опасности, хозяевам помогла только „ахиллесова пята“ соперника в виде угловых. Коллектив Пепа Гвардиолы разыграл стандарт, после которого Кевин де Брюйне подал на Йошко Гвардиолу и тот открыл счет.

Во втором тайме игра продолжала идти по сценарию Ман Сити, хоть им и не удавалось забить второй раз, чтобы успокоить игру и именно это сыграло злую шутку с ними.

На 85-ой минуте хозяева спокойно контролировали мяч, но Матеуш Нунеш захотел отпасовать на Эдерсона и не заметил, что мяч может перехватить Амад Диалло. Это и произошло, ивуариец завладел мячом, сделал шаг к штрафной площадке и на нем сфолил тот самый Нунеш, который бросился спасать команду.

Судья назначил пенальти, который реализовал Бруну Фернандеш, а еще до начале компенсированного времени сам Амад Диалло вырвал победу для своей команды.

Статистика матча чемпионата Англии Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2

Голы Гвардиол, 43, Бруну, 88, Амад, 89

xG: 0.91 - 1.99

Удары: 10 - 10

Удары в створ ворот: 3 - 3

Владение мячом: 51% - 49%

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