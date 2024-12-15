Рома с Довбиком в очередной раз проиграла в Серии А, пропустив от Комо дважды на последних минутах

"Волки" катастрофически играют в этом сезоне.

В рамках 16-го тура Серии А Рома встретилась с Комо.

Матч проходил по скучному сценарию до последних минут матча, «волкам» не помог даже выход Артема Довбыка во втором тайме.

А вот Комо помог выход Алессандро Габриэллони на 80-ой минуте матча. На 90+3 он открыл счет в матче, а на 90+7 отдал ассист на Нико Паза, который установил окончательный счет на табло.

Сейчас Рома занимает 14 место в чемпионате Италии, имея 8 поражений, 4 ничьи и 4 победы.

Комо - Рома 2:0

Голы: Габриэллони, 90+3, Паз, 90+7

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