Рома с Довбиком в очередной раз проиграла в Серии А, пропустив от Комо дважды на последних минутах
"Волки" катастрофически играют в этом сезоне.
В рамках 16-го тура Серии А Рома встретилась с Комо.
Матч проходил по скучному сценарию до последних минут матча, «волкам» не помог даже выход Артема Довбыка во втором тайме.
А вот Комо помог выход Алессандро Габриэллони на 80-ой минуте матча. На 90+3 он открыл счет в матче, а на 90+7 отдал ассист на Нико Паза, который установил окончательный счет на табло.
Сейчас Рома занимает 14 место в чемпионате Италии, имея 8 поражений, 4 ничьи и 4 победы.
Комо - Рома 2:0
Голы: Габриэллони, 90+3, Паз, 90+7
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