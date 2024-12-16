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Рэшфорд может уйти из МЮ уже зимой

Рубен Аморим хочет избавиться от Маркуса как можно скорее.
Сегодня, 17:42
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Манчестер Юнайтед готов попрощаться с Маркусом Рэшфордом.

Как сообщает журналист Джейми Джексон, невключение Рэшфорда в заявку на дерби против Ман Сити сигнализирует о том, что его дни в родном клубе подходят к концу, в то же время, это не касается Алехандро Гарначо, который еще будет иметь шанс доказать, что достоин того, чтобы играть за манкунианцев.

«Красные дьяволы» готовы попрощаться с англичанином уже зимой, но это маловероятно из-за большой зарплаты Маркуса в размере 350 тысяч фунтов в неделю.

Новый тренер клуба Рубен Аморим считает, что вингер должен покинуть команду, чтобы произошел сдвиг в том, как МЮ видит свою идентичность в футбольном и нефутбольном плане.

Один из совладельцев Юнайтед Сэр Джим Рэтклифф поддерживает видение Аморима и был впечатлен нацеленностью Рубена на необходимые изменения перед его назначением на пост наставника.

Напомним, ранее сам португалец заявил, что Рэшфорд может делать состав МЮ сильнее.

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