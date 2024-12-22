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Борнмут с Забарным разгромил Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд

Благодаря этой победе "вишни" вплотную приблизились к зоне Лиги чемпионов.
Сегодня, 17:57
Манчестер Юнайтед - Борнмут / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Борнмут / Getty Images

В воскресенье, 22 декабря, Борнмут с Ильей Забарным отправился на Олд Траффорд в гости к Манчестер Юнайтед.

В первые полчаса игра была приблизительно равной с небольшим преимуществом хозяев, однако уверенная игра защитников Борнмута, и в частности Забарного, ни одна из атак манкуанианцев не достигла цели.

А уже на 29-й минуте МЮ пропустил классический для себя гол после стандарта. Счет открыл Дин Хейсен, а затем Кепа не позволил манкунианцам вернуть на поле равенство.

Во втором тайме картина матча в целом не поменялась, защитники гостей и Кепа уверенно отражали все атаки, а затем Мазрауи привез пенальти в свои ворота, и Борнмут удвоил преимущество после гола Джастина Клюйверта.

Пенальти, похоже, выбыл манкуанианцев из колеи, потому что "вишни" сразу же забили третий, практически похоронив шансы хозяев на камбек. До конца матча МЮ имел несколько неплохих моментов, реализовать которые не удалось.

Эта победа позволила команде Ираолы вплотную подобраться к зоне Лиги чемпионов. После 17-ти туров Борнмут отстает от 4-го места на три очка. МЮ же остается в середине таблице - 13-е место.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Борнмут 17-го тура АПЛ

Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3
Голы: Хейсен, 29, Клюйверт (пенальти), 61, Семеньо, 63

Ожидаемые голы (xG): 2.26 - 1.24
Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 23 - 10
Удары в створ: 7 - 5
Угловые: 13 - 1
Фолы: 11 - 11

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