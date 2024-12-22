Аморим прокомментировал разгромное поражение в матче против Борнмута

Португалец считает, что у его команды не пошла игра из-за того, что они не забили первыми.

Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим поделился мыслями о разгромном проигрыше от Борнмута.

По словам португальского специалиста, игра пошла бы по другому сценарию, если бы МЮ забил первым.

«Этот матч стал для нас тяжелым. У нас в очередной раз проявились проблемы при стандартах, мы были неуверенными в себе, я чувствовал это на стадионе. Пенальти, еще один гол - это действительно трудно. Мы старались забить, но игра была тяжелой, поэтому будем двигаться дальше.

Если бы мы открыли счет, то игра должна была бы сложиться иначе. Мы хотим забивать, но чувствуем неуверенность. Нужно бороться с этим.

После пенальти нам необходимо было лучше контролировать игру, потому что мы знаем, что ситуация действительно сложная. Мы должны лучше контролировать этот момент», - сказал Аморим.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед установил клубный антирекорд

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