"Огромный удар": Сака выбыл на долгий срок
Главный тренер Арсенала Микель Артета сообщил, что вингер команды Букайо Сака пропустит длительный срок.
Специалист заявил, что англичанин выбыл на "много недель" из-за травмы, которую он получил в матче против Кристал Пэлас (5:1).
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"Все выглядит не очень хорошо. Он выбыл на много недель.
Это огромный удар, но для нас это будет серьезным вызовом для преодоления еще одного испытания".
23-летний англичанин покинул поле в первом тайме.
В текущем сезоне Сака провел 24 матча, в которых забил девять голов и сделал 13 голевых передач.
Ранее Артета сообщил, когда Зинченко может вернуться в заявку команды.
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