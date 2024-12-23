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"Огромный удар": Сака выбыл на долгий срок

Артета разочарован последствием победы над Кристал Пэлас.
Сегодня, 16:10
Букайо Сака / Getty Images
Букайо Сака / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета сообщил, что вингер команды Букайо Сака пропустит длительный срок.

Специалист заявил, что англичанин выбыл на "много недель" из-за травмы, которую он получил в матче против Кристал Пэлас (5:1).

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"Все выглядит не очень хорошо. Он выбыл на много недель.

Это огромный удар, но для нас это будет серьезным вызовом для преодоления еще одного испытания".

23-летний англичанин покинул поле в первом тайме.

В текущем сезоне Сака провел 24 матча, в которых забил девять голов и сделал 13 голевых передач.

Ранее Артета сообщил, когда Зинченко может вернуться в заявку команды.

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