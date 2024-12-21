Тренер Арсенала сообщил, когда Зинченко может вернуться в заявку команды
Главный тренер Арсенала Микель Артета сообщил, когда украинский защитник Александр Зинченко может вернуться в состав после повреждения.
Как сообщает официальный сайт "канониров", ссылаясь на слова наставника команды, 28-летний украинский футболист близок к возвращению в строй и имеет шансы оказаться в заявке уже на ближайший матч с Кристал Пэлас.
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Гостевой для Арсенала поединок против Кристал Пэлас в 17-м туре английской Премьер-лиги состоится в субботу, 21 декабря, и начнется в 19:30 по киевскому времени.
До этого Зинченко пропустил уже четыре матча "канониров". Всего в нынешнем сезоне украинец провел за лондонскую команду девять поединков во всех турнирах без результативных действий.
Ранее сообщалось, что Арсенал решил не продлевать контракт с конкурентом Зинченко.
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