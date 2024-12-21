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Тренер Арсенала сообщил, когда Зинченко может вернуться в заявку команды

Наставник "канониров" рассказал о состоянии украинца, который пропустил уже четыре матча.
Сегодня, 13:33
Александр Зинченко и Микель Артета / Getty Images
Александр Зинченко и Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета сообщил, когда украинский защитник Александр Зинченко может вернуться в состав после повреждения.

Как сообщает официальный сайт "канониров", ссылаясь на слова наставника команды, 28-летний украинский футболист близок к возвращению в строй и имеет шансы оказаться в заявке уже на ближайший матч с Кристал Пэлас.

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Гостевой для Арсенала поединок против Кристал Пэлас в 17-м туре английской Премьер-лиги состоится в субботу, 21 декабря, и начнется в 19:30 по киевскому времени.

До этого Зинченко пропустил уже четыре матча "канониров". Всего в нынешнем сезоне украинец провел за лондонскую команду девять поединков во всех турнирах без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Арсенал решил не продлевать контракт с конкурентом Зинченко.

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