Семья Зинченко патриотично поддержала Усика перед реваншем с Фьюри
В ночь на воскресенье состоится исторический бой.
В ночь с 21 на 22 декабря чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик проведет реванш с Тайсоном Фьюри.
Футболист Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко опубликовал совместный пост в Instagram вместе с женой Владой.
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Супружеская пара поддержала украинского боксера Александра накануне боя против Тайсона.
Александр и Влада сфотографировались в желто-синих футболках с надписью Usyk.
"Мы поддерживаем Усика! Команда Усика!", - говорится под публикацией.
Ранее Неймар поделился своим прогнозом на бой Усик - Фьюри.
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