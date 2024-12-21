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Семья Зинченко патриотично поддержала Усика перед реваншем с Фьюри

В ночь на воскресенье состоится исторический бой.
Сегодня, 10:00
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В ночь с 21 на 22 декабря чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик проведет реванш с Тайсоном Фьюри.

Футболист Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко опубликовал совместный пост в Instagram вместе с женой Владой.

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Супружеская пара поддержала украинского боксера Александра накануне боя против Тайсона.

Александр и Влада сфотографировались в желто-синих футболках с надписью Usyk.

"Мы поддерживаем Усика! Команда Усика!", - говорится под публикацией.

Ранее Неймар поделился своим прогнозом на бой Усик - Фьюри.

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