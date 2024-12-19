Неймар поделился своим прогнозом на бой Усик - Фьюри

После первого промаха бразилец решил не рисковать.

Форвард Аль-Хиляля Неймар стал гостем на пресс-конференции перед боем Усик - Фьюри.

Само собой журналисты не упустили возможности узнать у бразильца его прогноз.

Отметим, что и перед первым боем между украинцем и британцем Неймар давал свой прогноз. Тогда бразилец поставил на Фьюри.

Теперь же, наученный горьким опытом, форвард решил не принимать ничью сторону, заявив, что шансы 50 на 50.

Напомним, что Усик и Фьюри провели очень долгую дуэль взглядов.

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