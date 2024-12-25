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Арсенал намерен подписать восходящею звезду Реала

Лондонцы ищут замену Сака, который получил серьезную травму.
Сегодня, 14:15
Арда Гюлер / Getty Images
Арда Гюлер / Getty Images

Вингер Реала Арда Гюлер может покинуть мадридскую команду.

Как сообщает издание Defensa Central, услугами 19-летнего игрока интересуется Арсенал.

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Главный тренер лондонской команды Микель Артета лично заинтересован в аренде турка.

В текущем сезоне Гюлер провел 20 матчей на клубном уровне, в которых забил один гол и сделал три голевые передачи.

Напомним, Сака выбыл на долгий срок.

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