Арсенал намерен подписать восходящею звезду Реала

Вингер Реала Арда Гюлер может покинуть мадридскую команду.

Как сообщает издание Defensa Central, услугами 19-летнего игрока интересуется Арсенал.

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Главный тренер лондонской команды Микель Артета лично заинтересован в аренде турка.

В текущем сезоне Гюлер провел 20 матчей на клубном уровне, в которых забил один гол и сделал три голевые передачи.

Напомним, Сака выбыл на долгий срок.

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