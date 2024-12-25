Манчестер Сити пытался переманить звезду Реала
Вингер Реала Родриго мог продолжить карьеру в АПЛ, утверждает Relevo.
В конце прошлого сезона бразилец испытывал ряд проблем. Он был недоволен тем, что его задвинули на вторые роли, а также у Родриго были некоторые проблемы личного характера.
Всем этим попробовал воспользоваться Манчестер Сити, который сделал игроку очень заманчивое предложение.
Однако английский клуб почти сразу получил отказ, так как Родриго не заинтересован в том, что покинуть Реал. И, к счастью для игрока, клуб также не хотел бы расставаться с вингером.
В текущем сезоне Родриго принял участие в 21 матче, в которых отличился шестью голами и четырьмя ассистами.
Ранее также сообщалось, что Валенсия назначила нового тренера.
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