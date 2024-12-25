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Манчестер Сити пытался переманить звезду Реала

Родриго сразу отказал "горожанам".
Сегодня, 08:27
Родриго / Getty Images
Родриго / Getty Images

Вингер Реала Родриго мог продолжить карьеру в АПЛ, утверждает Relevo.

В конце прошлого сезона бразилец испытывал ряд проблем. Он был недоволен тем, что его задвинули на вторые роли, а также у Родриго были некоторые проблемы личного характера.

Всем этим попробовал воспользоваться Манчестер Сити, который сделал игроку очень заманчивое предложение.

Однако английский клуб почти сразу получил отказ, так как Родриго не заинтересован в том, что покинуть Реал. И, к счастью для игрока, клуб также не хотел бы расставаться с вингером.

В текущем сезоне Родриго принял участие в 21 матче, в которых отличился шестью голами и четырьмя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Валенсия назначила нового тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Родриго Гоэс

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