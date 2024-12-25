Манчестер Сити пытался переманить звезду Реала

Вингер Реала Родриго мог продолжить карьеру в АПЛ, утверждает Relevo.

В конце прошлого сезона бразилец испытывал ряд проблем. Он был недоволен тем, что его задвинули на вторые роли, а также у Родриго были некоторые проблемы личного характера.

Всем этим попробовал воспользоваться Манчестер Сити, который сделал игроку очень заманчивое предложение.

Однако английский клуб почти сразу получил отказ, так как Родриго не заинтересован в том, что покинуть Реал. И, к счастью для игрока, клуб также не хотел бы расставаться с вингером.

В текущем сезоне Родриго принял участие в 21 матче, в которых отличился шестью голами и четырьмя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Валенсия назначила нового тренера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!