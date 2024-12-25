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Основной защитник Реала близок к возвращению на поле

Давид Алаба уже в январе может сыграть за мадридцев.
Сегодня, 17:23
Давид Алаба / Getty Images
Давид Алаба / Getty Images

Центрбек мадридского Реала Давид Алаба может сыграть за клуб уже в начале следующего года.

Как сообщает Relevo, возвращение австрийца на поле планируется в январе 2025 года. Алабу могут выпустить на поле в матче Кубка Испании против команды из четвертого дивизиона, ведь в таких условиях нагрузка и давление будут меньше.

Ожидается, что на свой пик защитник вернется в марте и после этого стабильно сможет играть в основе.

Алаба получил разрыв крестообразных связок в декабре прошлого года, а именно в поединке Ла Лиги против Вильярреала.

Напомним, ранее сообщалось, что топ-клуб АПЛ собирается подписать звезду Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал

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