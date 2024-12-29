Легенда МЮ - о тренере Челси: Он превратил этот цирк в команду

Экс-защитник Манчестер Юнайтед и ныне эксперт на английском телевидении Рио Фердинанд рассказал, кого считает тренером сезона-2024/25 в АПЛ.

По словам Фердинанда, он отдает предпочтение Энцо Мареске, потому что он провел сильную трансформацию команды.

«Слот отличный тренер, но для меня важно, что степень изменений в клубах разная. Мареска изменил больше. Мареска пришел и превратил тот цирк, который характеризовал Челси в команду.

Слот принял отлично отлаженный механизм. У Слота новый спортивный директор, но ситуацию нельзя назвать нестабильной. Она стабильна, нет шума. Когда Клопп был в команде, шума также не было», - сказал Фердинанд.

Напомним, ранее сообщалось, что Палмер установил рекорд Челси

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