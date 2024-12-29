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Журналист рассказал, как мельдоний попал в организм Мудрика

История, в которую сложно поверить.
Сегодня, 15:59
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Журналист и блогер Игорь Бурбас в своем авторском шоу на Youtube поделился собственными инсайдами относительно допинг-скандала Михаила Мудрика.

Согласно источникам Бурбаса, мельдоний попал в организм Михаила через инъекцию стувборовых клеток в колено. Данные инъекциии помогают реинкарнации поврежденных клеток организма.

Клетки, якобы взяли в корове, в организме которой как раз и находилось запрещенное вещество. Инъекцию делал физиотерапевт сборной Украины.

Также Бурбас заявил, что это единственная ситуация, которая отличалась от обычного распорядка дня Мудрика.

Напомним, ранее сообщалось, что Мудрик посетил свадьбу Трубина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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