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Ла Лига и федерация футбола Испании не позволили Барселоне зарегистрировать Ольмо и Виктора

Тем не менее, клубу разрешили увеличить лимит расходов.
Сегодня, 15:28
Дани Ольмо / Getty Images
Дани Ольмо / Getty Images

Каталонская Барселона попала в очередную неприятную ситуацию.

Как сообщает пресс-служба Ла Лиги, организация вместе с Федерацией футбола Испании запретили «сине-гранатовым» регисртировать Дани Ольмо и Пау Виктора несмотря на разрешение на увеличение расходов на зарплаты.

В сообщении говорится о том, что один и тот же клуб не может регистрировать игрока в том же сезоне, если ему уже было отказано в регистрации, а Федерация футбола Испании запрещала регистрировать Ольмо и Виктора уже 30 декабря прошлого года, поскольку на тот момент Барселона не нашла денег для разрешения на увеличение расходов.

Напомним, ранее сообщалось, что Виктор и Ольмо будут иметь возможность уйти из Барсы бесплатно .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ла Лига дани ольмо

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