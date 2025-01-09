Тоттенхэм дожал Ливерпуль в первом из двух матчей полуфинала Кубка Лиги
В рамках первого поединка в двухматчевом Тоттенхэм принял Ливерпуль.
Уже на 7-ой минуте игры «шпоры» из-за страшного инцидента остались без Родриго Бентанкура.
Несмотря на эту потерю именно хозяева выглядели интереснее на протяжении всего поединка, хотя и с небольшим преимуществом.
Ливерпуль за всю игру создал только опасные удары из-за пределов штрафной, но новичок лондонцев Антонин Кински с таким справился.
Зато Тоттенхэм под конец встречи забил дважды. Сначала голом отметился Доминик Соланке, но его мяч отменили из-за офсайда.
Впрочем, в итоге из-за этого фанаты хозяев расстроились не очень, ведь позже гол Лукаса Бергваля засчитали и это принесло их любимцам минимальную победу.
Тоттенхэм - Ливерпуль 1:0
Гол Бергваль, 85
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