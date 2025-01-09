Тоттенхэм дожал Ливерпуль в первом из двух матчей полуфинала Кубка Лиги

"Шпори" стали на крок ближче до трофею.

В рамках первого поединка в двухматчевом Тоттенхэм принял Ливерпуль.

Уже на 7-ой минуте игры «шпоры» из-за страшного инцидента остались без Родриго Бентанкура.

Несмотря на эту потерю именно хозяева выглядели интереснее на протяжении всего поединка, хотя и с небольшим преимуществом.

Ливерпуль за всю игру создал только опасные удары из-за пределов штрафной, но новичок лондонцев Антонин Кински с таким справился.

Зато Тоттенхэм под конец встречи забил дважды. Сначала голом отметился Доминик Соланке, но его мяч отменили из-за офсайда.

Впрочем, в итоге из-за этого фанаты хозяев расстроились не очень, ведь позже гол Лукаса Бергваля засчитали и это принесло их любимцам минимальную победу.

Тоттенхэм - Ливерпуль 1:0

Гол Бергваль, 85

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