Манчестер Юнайтед в меньшинстве выбил Арсенал из Кубка Англии усилиями Байындыра

В воскресенье, 12 января, Арсенал принимал дома Манчестер Юнайтед в рамках 1/32 Кубка Англии.

Хозяева сразу захватили контроль над игрой и стали осаждать штрафную манкунианцев. На 18-й минуте Мартинелли открыл счет, но боковой арбитр зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот.

После этого МЮ наконец проснулся и стал играть агрессивней. А уже к истечению первого получаса у болельщиков и футболистов, в основном гостей, стали появаляться большие вопросы к судейству. На 38-й минуте Жезус сфолил на Бруну, но судья не зафиксировал фол.

В итоге инцидента Жезус покинул поле на носилках, а португалец получил желтую за разговоры. Во вторм тайме МЮ стал играть еще более уверенно и уже на 52-й минуте Бруну Фернандеш в одно касание переправил мяч в ворота после паса Гарначо.

А на 61-й минуте Диогу Далот получил вторую желтую и оставил свою команду в меньшинстве. С этого момента началось самое интересное, ведь Арсенал сравнял счет уже через две минуты после удаления, отличился Габриэл.

На 69-й минуте арбитр нарисовал пенальти в ворота МЮ после минимального контакта Магуайра и Хавертца, однако Алтай Байындыр сумел парировать удар Эдегора. А еще через несколько минут турок совершил фантастический сейв, отбив удар практически в упор от Деклана Райса.

Остаток матча и оба овертайма МЮ героически оборонялся в меньшинстве и, благодаря уверенной игре Байындыра и де Лигта, успешно. При этом гости находили пространство и для высокого прессинга и для контратак. Но в итоге победитель матча был определен в серии послематевых пенальти.

В серии пенальти единственную ошибку допустил Кай Хавертц, чей удар сумел взять Алтай, что и позволило Манчестер Юнайтед выбить Арсенал из Кубка Англии.

Статистика матча Арсенал - Манчестер Юнайтед 1/32 Кубка Англии

Арсенал - Манчестер Юнайтед 1:1 (4:5 по пенальти)

Голы: Габриэл, 63 - Фернандеш, 52

Ожидаемые голы (xG): 3.24 - 0.27

Владение мячом: 70% - 30%

Удары: 26 - 7

Удары в створ: 7 - 4

Угловые: 12 - 2

Фолы: 10 - 25

Арсенал: Райя - Габриэл, Салиба, Льюис-Скелли (Троссард, 90), Тимбер (Парти, 100) - Мерино (Райс, 73), Жоржиньо (Тирни, 113), Эдегор - Мартинелли, Хавертц, Габриэл Жезус (Стерлинг, 40).

Манчестер Юнайтед: Байындыр - Мартинес, Магуайр (Йоро, 104), де Лигт -Угарте (Маласиа, 90), Мазрауи, Диогу Далот, Майну (Коллиер, 81), Угарте (Маласиа, 90), Мазрауи - Бруну Фернандеш, Гарначо (Диалло, 80), Хейлунд (Зиркзе, 81).

Предупреждения: Габриэл, 70, Хавертц, 72 - Мартинес, 29, Фернандеш, 38, Далот, 49, 61, Угарте, 56, Магуайр, 70

Удаление: Далот, 61

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