Аморим: Арсенал не заслуживал поражения, но мы заслуживали победы

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим прокомментировал итоги матча против Арсенала.

Напомним, Арсенал неожиданно уступил Манчестер Юнайтед, который играл в меньшинстве.

Аморим заявил, что его команда показала свой характер, а потому заслужила эту победу.

"К счастью, футболисты были в игре, они сражались. Иногда перед матчем мы говорим об этом, а не о тактике или технике. Мы должны бороться, несмотря ни на что, независимо от того, с какой ситуацией мы столкнулись. Арсенал не заслуживал поражения, но мы заслуживали победы. То, как мы играли, как мы боролись – с самого начала было действительно тяжело. Мы не слишком много владели мячом, но контролировали ситуацию без мяча.

Иногда у нас возникает ощущение, что в итоге все будет хорошо. Я предчувствовал это с начала второго тайма, даже после пенальти. Думаю, Арсеналу показалось, что, возможно, сегодня не их день. Я очень доволен тем, как мы контролировали ход игры без мяча. Мы хорошо оборонялись, были очень хороши в розыгрыше штрафных. Это был хороший день, но сейчас я беспокоюсь о следующей игре", - рассказал португалец после матча.

Ранее также фанаты Арсенала ополчились против супруги Кая Хавертца.

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