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Челси и Боруссия не могут прийти к компромиссу по трансферу португальского хавбека

Лондонцы хотят продать игрока, а "шмели" - арендовать.
Сегодня, 12:59
Ренату Вейга / Getty Images
Ренату Вейга / Getty Images

Челси и дортмундская Боруссия ведут переговоры по Ренату Вейге, пишет Бен Джейкобс.

В Лондоне довольны развитием 21-летнего португальца, однако сам игрок хочет покинуть клуб.

На него претендуют Боруссия и Вулверхэмптон, но обе команды готовы только оформить аренду. При этом "шмели" хотят включить в сделку также и опцию выкупа.

Челси хоть и разочарован, но держать игрока против воли не планирует. При этом лондонцы хотят сделать полноценный трансфер, заработав не менее 20 млн евро.

На текущий момент переговоры между клубами зашли в тупик. Сам же Ренату Вейга предпочел бы переход в Дортмунд.

Ранее также сообщалось, что хавбек Сити может переехать в Германию .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Боруссия Дортмунд

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