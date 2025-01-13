Челси и Боруссия не могут прийти к компромиссу по трансферу португальского хавбека
Челси и дортмундская Боруссия ведут переговоры по Ренату Вейге, пишет Бен Джейкобс.
В Лондоне довольны развитием 21-летнего португальца, однако сам игрок хочет покинуть клуб.
На него претендуют Боруссия и Вулверхэмптон, но обе команды готовы только оформить аренду. При этом "шмели" хотят включить в сделку также и опцию выкупа.
Челси хоть и разочарован, но держать игрока против воли не планирует. При этом лондонцы хотят сделать полноценный трансфер, заработав не менее 20 млн евро.
На текущий момент переговоры между клубами зашли в тупик. Сам же Ренату Вейга предпочел бы переход в Дортмунд.
Ранее также сообщалось, что хавбек Сити может переехать в Германию .
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