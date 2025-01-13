Челси и Боруссия не могут прийти к компромиссу по трансферу португальского хавбека

Челси и дортмундская Боруссия ведут переговоры по Ренату Вейге, пишет Бен Джейкобс.

В Лондоне довольны развитием 21-летнего португальца, однако сам игрок хочет покинуть клуб.

На него претендуют Боруссия и Вулверхэмптон, но обе команды готовы только оформить аренду. При этом "шмели" хотят включить в сделку также и опцию выкупа.

Челси хоть и разочарован, но держать игрока против воли не планирует. При этом лондонцы хотят сделать полноценный трансфер, заработав не менее 20 млн евро.

На текущий момент переговоры между клубами зашли в тупик. Сам же Ренату Вейга предпочел бы переход в Дортмунд.

Ранее также сообщалось, что хавбек Сити может переехать в Германию .

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!