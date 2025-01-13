Ольмо, Мудрика и еще двух украинцев удалили из режима карьеры EAFC25

Дани Ольмо, Михаил Мудрик, Виктор Коваленко и Александр Андриевский исчезли из режима карьеры EAFC25. Об этом сообщил Twitter-аккаунт Career Mode Tracker.

Ольмо удалили из синглплеерного режима из-за скандала с его регистрацией, Мудрика из-за допинг-скандала.

Причины удаления Коваленко и Андриевского - неизвестны. Можно предположить, что это из-за того, что они находятся в статусе свободного агента, однако, Коваленко в этом статусе с лета прошлого года и он был в игре до последнего обновления.

Стоит отметить, что Андриевский, Ольмо и Мудрик в отличие от Коваленко до сих пор доступны в режиме Ultimate Team. Коваленко отсутствовал в этом режиме с момента релиза новой части спортивного симулятора.

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