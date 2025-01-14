Апелляция Реала на дисквалификацию Винисиуса отклонена

Апелляционный комитет Федерации футбола Испании оставил в силе двухматчевую дисквалификацию вингера Реала Винисиуса Жуниора.

Бразилец был отстранен, после того как получил прямую красную карточку в матче 12-го тура Ла Лиги против Валенсии за толчок в голову вратаря команды соперника. Мадридский клуб попытался обжаловать это решение, утверждая, что со стороны голкипера была провокация, но апелляция была отклонена, сообщает Marca.

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"Апелляционный комитет пришел к выводу, что санкция, примененная Дисциплинарным комитетом в виде двухматчевой дисквалификации, полностью соответствует законодательству. Возможное наличие провокации, хотя она и может считаться смягчающим обстоятельством, не оправдывает дополнительного уменьшения санкции, поскольку был уже применен самый благоприятный критерий для правонарушителя и была наложена минимально предусмотренная санкция", - говорится в заявлении Апелляционного комитета.

Бразильский вингер будет вынужден пропустить два матча чемпионата Испании против Лас-Пальмаса (19 января) и Вальядолида (25 января).

В нынешнем сезоне Винисиус провел за Реал во всех турнирах 24 поединка, отличившись 13 голами и десятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Винисиус хочет приобрести клуб из низшего дивизиона европейской страны.

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