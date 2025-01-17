Манчестер Сити нашел дорогостоящую замену Уокеру

Манчестер Сити хочет приобрести защитника Ювентуса Андреа Камбьязо, пишет 90Min.

"Горожане" видят в 24-летнем итальянце долгосрочную замену Кайлу Уокеру, а потому уже начинают готовить предложение.

Предполагается, что Сити предложит около 60 млн евро за Камбьязо, однако получит отказ.

Ювентус установил ценник в 80 млн евро за Андреа, не в последнюю потому, что хочет отпугнуть покупателей от игрока хотя бы посередине сезона. Летом цена игрока может быть ниже.

Если договориться с туринцами действительно не удастся, Сити готов подождать до лета и выкупить Кмбьзо по приемлемой цене.

Ранее также сообщалось, что экс-тренер Ювентуса продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

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