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Украинский талант Байера отправится в аренду

Артем Степанов проведет вторую часть сезона в новой команде.
Сегодня, 00:45
Артем Степанов / Getty Images
Артем Степанов / Getty Images

Украинский нападающий Артем Степанов отправится в аренду.

Как сообщает Rheinpfalz, Степанов попвнит стан Нюрнберга. Форвард проведет в клубе из второй Бундеслиги вторую часть сезона.

У Нюрнберга не будет опции выкупа Степанова у Байера.

Отметим, что за леверкузенцев 17-летний украинец сыграл только в матче Лиги чемпионов против Зальцбурга.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Степанов

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