Манчестер Сити официально представил нового защитника

Манчестер Сити официально представил Абдукодира Хусанова.

Сообщается, что трансфер узбеского защитника из Ланса обошелся "горожанам" в 50 млн евро - 40 млн сразу и еще 10 млн в виде бонусов.

Интересно, что Хусанов станет первым представителем Узбекистана в АПЛ.

Ранее защитнрик выступал за Энергетик-БГУ, откуда Ланс выкупил его в 2023 году за 450 тысяч евро.

Абдукодир подписал контракт до 2029 года, однако его зарплата не разглашается.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити хочет подписать хавбека Ювентуса.

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