Галатасарай - Динамо: Обзор и результат матча Лиги Европы 21.01.2025

В рамках 7-го тура обновленного формата Лиги Европы Галатасарай «в родных стенах» встретился с Динамо.

Именно хозяева, которых погнали вперед фанаты, первыми отличились в матче. Давинсон Санчес переиграл всех «на втором этаже», открыв счет после подачи с углового на шестой минуте.

Чуть позже "львы" удвоили свое преимущество. Абдюлкериму Бардакчи, решившему пробить из-за пределов штрафной площади, помог рикошет от одного из защитников киевлян, который дезориентировал Руслана Нещерета, и в итоге, мяч влетел в сетку ворот.

Однако, на перерыв "бело-синие" все же ушли при относительно комфортном отставании. В компенсированное к первому тайму время отличился Владислав Ванат после очередной атаки, которая наконец дошла до стадии удара по воротам.

Во втором тайме для команды Александра Шовковского мог случиться еще один подарок, ведь рефери собирался удалить Барыша Йылмаза за фол во время борьбы в штрафной, а в итоге назначил пенальти после просмотра VAR. 11-метровый решил пробить Виктор Осимген. Нигериец не промахнулся с отметки.

Игру перевернул с "ног на голову" Андрей Ярмоленко. Легенда киевлян сперва очень хорошо поборолся против Исмаила Якобса после подачи с углового, отправив мяч в сетку в акробатическом стиле.

Позже вингер занял лучшую позицию в верховом единоборстве против Давинсона Санчеса, оформив дубль ударом головой с передачи Виталия Буяльского.

Обе команды стремились все же "вырвать" победу, поэтому, зрители увидели футбол на встречных курсах в последние минуты, однако, игра была похожа на хаос, а не на что-то обдуманное, и в этом хаосе никто не выжал максимум.

Таким образом, Динамо везет из Турции первую ничью в текущем сезоне Лиги Европы и соответственно первый набранный балл.

Статистика матча Лиги Европы Галатасарай - Динамо - Галатасарай

Галатасарай - Динамо 3:3

Голы: Санчес, 6, Бардакджи, 21, Осимхен (пен), 51 - Ванат, 45+1, Ярмоленко, 68, 81

xG: 3.12 - 0.99

Удары: 23 - 6

Удары в створ ворот: 8 - 3

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