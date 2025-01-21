iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Галатасарай - Динамо: Обзор и результат матча Лиги Европы 21.01.2025

Киевляне набрали первый пункт в турнирной таблице Лиги Европы.
Сегодня, 19:28
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

В рамках 7-го тура обновленного формата Лиги Европы Галатасарай «в родных стенах» встретился с Динамо.

Именно хозяева, которых погнали вперед фанаты, первыми отличились в матче. Давинсон Санчес переиграл всех «на втором этаже», открыв счет после подачи с углового на шестой минуте.

Чуть позже "львы" удвоили свое преимущество. Абдюлкериму Бардакчи, решившему пробить из-за пределов штрафной площади, помог рикошет от одного из защитников киевлян, который дезориентировал Руслана Нещерета, и в итоге, мяч влетел в сетку ворот.

Однако, на перерыв "бело-синие" все же ушли при относительно комфортном отставании. В компенсированное к первому тайму время отличился Владислав Ванат после очередной атаки, которая наконец дошла до стадии удара по воротам.

Во втором тайме для команды Александра Шовковского мог случиться еще один подарок, ведь рефери собирался удалить Барыша Йылмаза за фол во время борьбы в штрафной, а в итоге назначил пенальти после просмотра VAR. 11-метровый решил пробить Виктор Осимген. Нигериец не промахнулся с отметки.

Игру перевернул с "ног на голову" Андрей Ярмоленко. Легенда киевлян сперва очень хорошо поборолся против Исмаила Якобса после подачи с углового, отправив мяч в сетку в акробатическом стиле.

Позже вингер занял лучшую позицию в верховом единоборстве против Давинсона Санчеса, оформив дубль ударом головой с передачи Виталия Буяльского.

Обе команды стремились все же "вырвать" победу, поэтому, зрители увидели футбол на встречных курсах в последние минуты, однако, игра была похожа на хаос, а не на что-то обдуманное, и в этом хаосе никто не выжал максимум.

Таким образом, Динамо везет из Турции первую ничью в текущем сезоне Лиги Европы и соответственно первый набранный балл.

Статистика матча Лиги Европы Галатасарай - Динамо - Галатасарай

Галатасарай - Динамо 3:3

Голы: Санчес, 6, Бардакджи, 21, Осимхен (пен), 51 - Ванат, 45+1, Ярмоленко, 68, 81

xG: 3.12 - 0.99

Удары: 23 - 6

Удары в створ ворот: 8 - 3

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы динамо галатасарай

Статьи по теме

Календарь Динамо: "бело-синие" набрали первое очко в Лиге Европы Календарь Динамо: "бело-синие" набрали первое очко в Лиге Европы
Шапаренко не сыграет против РФШ в последнем туре Лиги Европы Шапаренко не сыграет против РФШ в последнем туре Лиги Европы
Галатасарай - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы 21.01.2025 Галатасарай - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы 21.01.2025
Динамо подпишет бразильского форварда Динамо подпишет бразильского форварда
Помочь журналистам

Видео

Галатасарай - Динамо 3:3 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Галатасарай - Динамо 3:3 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: Джакомел и Эберг победами в масс-стартах закрыли пятый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: еврокубки возвращаются - Динамо сыграет с Галатасараем в Лиге Европы, матчи Барселоны, Ювентуса, Ливерпуля в Лиге чемпионов
просмотров
Свитолина разбила россиянку и вышла в четвертьфинал Australian Open
просмотров
Биатлон: Кубок Мира 2024/2025. Общий зачет у мужчин и женщин
просмотров

Последние новости

Европа21:40
Челси установит новый трансферный рекорд
Лига наций21:30
Названо место, где Украина сыграет с Бельгией в плей-офф Лиги наций
Европа21:11
Саудовский топ-клуб заинтересован в приобретении Салаха
Бокс21:10
Тренер выбрал для Кличко соперника - он боксировал с Майком Тайсоном
Европа20:37
Челси попытается в ближайшие дни подписать Гарначо
Лига Европы20:35
"Мы дали хороший бой": Шовковский оценил ничью Динамо с Галатасараем
Украина20:10
Календарь Динамо: "бело-синие" набрали первое очко в Лиге Европы
Европа19:59
Шапаренко не сыграет против РФШ в последнем туре Лиги Европы
Лига Европы19:50
Роман Саленко и Пономаренко дебютировали за Динамо в еврокубках
Лига Европы19:30
Галатасарай - Динамо 3:3 видео голов и обзор матча Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK