Манчестер Юнайтед может подписать одноклубника Трубина

Английский Манчестер Юнайтед намерен усилить линию защиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, манкунианцы 100% подпишут левого защитника в зимнее трансферное окно. Приоритетом на эту позицию является Патрик Доргу, однако, Лечче отклонило первое предложение, хотя переговоры продолжат продолжаться.

Альтернативой для Доргу является Альваро Кареррас. Игрок Бенфики уже выступал за МЮ и манкунианцы имеют опцию обратного выкупа за 18 млн евро.

Отметим, что в текущем сезоне Каррерас провел 30 матчей, забив 3 мяча и отдав 4 ассиста.

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