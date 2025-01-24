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Аморим прокомментировал возможный уход Рэшфорда

Искать ответы на вопросы специалист предпочитает после завершения трансферного окна.
Вчера, 21:20
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед высказался касательно ухода Маркуса Рэшфорда.

Напомним, англичанин не только не играет, но даже не попадает в заявку при португальском тренере. МЮ пытается избавиться от игрока, однако претендентов на Рэшфорда все меньше.

Аморим заявил, что предпочтет обсудить будущее Маркуса по завершении трансферного окна.

"Что дальше ждет Маркуса Рэшфорда? Я не знаю. Я действительно не знаю.

Ребята, еще восемь дней. Мы посмотрим, что произойдет до конца трансферного окна. И тогда мы поговорим об этом в тот момент", - приводит слова Аморима Фабрицио Романо.

Ранее также сообщалось, что МЮ заинтересовался игроком Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Маркус Рэшфорд

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