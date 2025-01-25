Хорватский топ-клуб объявил о подписании украинского нападающего

Украинец Назарий Русин нашел новый европейский клуб.

Форвард перебрался в хорватский Гайдук. Об этом сообщила пресс-служба коллектива.

Русин будет выступать за новую команду под 77-ым номером. Назария арендовали с опцией выкупа.

Ранее нападающий выступал за Сандерленд, однако. там на его счету только 2 гола и 1 ассист в 32 матчах.

Напомним, также сообщалось о том, что Динамо продаст Бущана в Саудовскую Аравию.

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