Ньюкасл намерен продлить контракт со своей главной звездой

Ньюкасл намерен продлить контракт с Александром Исаком, утверждает The Telegraph.

Издание утверждает, что клуб даже не рассматривает вариант с возможной продажей шведского нападающего. Хотя "сороки" могли бы заработать на нем не менее 70 млн евро.

Тем не менее Ньюкасл намерен продолжаь строить клуб вокруг своего лучшего бомбардира и в конце этого сезона начнет переговоры по новому контракту.

Сам Исак, как сообщается, уже заявил партнерам, что не намерен покидать клуб, потому стороны, вероятно, быстро придут к соглашению.

В текущем сезоне у Исака 17 голов в АПЛ, он третий бомбардир чемпионата после Эрлинга Холанда и Мохамеда Салаха.

Ранее также сообщалось, что Эвертон хочет вернуть обратно игрока Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!