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Ньюкасл намерен продлить контракт со своей главной звездой

Клуб даже не рассматривает продажу Александра Иска.
Сегодня, 12:30
Александр Исак / Getty Images
Александр Исак / Getty Images

Ньюкасл намерен продлить контракт с Александром Исаком, утверждает The Telegraph.

Издание утверждает, что клуб даже не рассматривает вариант с возможной продажей шведского нападающего. Хотя "сороки" могли бы заработать на нем не менее 70 млн евро.

Тем не менее Ньюкасл намерен продолжаь строить клуб вокруг своего лучшего бомбардира и в конце этого сезона начнет переговоры по новому контракту.

Сам Исак, как сообщается, уже заявил партнерам, что не намерен покидать клуб, потому стороны, вероятно, быстро придут к соглашению.

В текущем сезоне у Исака 17 голов в АПЛ, он третий бомбардир чемпионата после Эрлинга Холанда и Мохамеда Салаха.

Ранее также сообщалось, что Эвертон хочет вернуть обратно игрока Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл

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