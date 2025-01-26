Ньюкасл намерен продлить контракт со своей главной звездой
Ньюкасл намерен продлить контракт с Александром Исаком, утверждает The Telegraph.
Издание утверждает, что клуб даже не рассматривает вариант с возможной продажей шведского нападающего. Хотя "сороки" могли бы заработать на нем не менее 70 млн евро.
Тем не менее Ньюкасл намерен продолжаь строить клуб вокруг своего лучшего бомбардира и в конце этого сезона начнет переговоры по новому контракту.
Сам Исак, как сообщается, уже заявил партнерам, что не намерен покидать клуб, потому стороны, вероятно, быстро придут к соглашению.
В текущем сезоне у Исака 17 голов в АПЛ, он третий бомбардир чемпионата после Эрлинга Холанда и Мохамеда Салаха.
Ранее также сообщалось, что Эвертон хочет вернуть обратно игрока Челси.
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