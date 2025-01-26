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Ювентус усилится игроком Челси, которым интересовалась Боруссия Дортмунд

Ренату Вейга станет футболистом туринцев.
Сегодня, 20:41

Ювентус нашел решение своих проблем в обороне.

Как сообщает Фабрицио Романо, «зебры» подпишут Ренату Вейгу из Челси. Трансфер состоится на правах аренды без права выкупа.

Сделка обойдется туринцам в 5 млн евро. Ренату проведет в стане итальянцев полсезона

Напомним, что Вейгой также интересовалась Боруссия Дортмунд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси ювентус Ренату Вейга

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