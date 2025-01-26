Манчестер Юнайтед минимально победил Фулхэм

В рамках 23-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед встретился с Фулхэмом.

Матч выдался на удивление тяжелым для обеих команд, но особенно для манкунианцев, которым ничего не удавалось в первом тайме в атакующих действиях.

Немного лучше ситуация стала для подопечных Рубена Аморима во второй половине встречи, и они в итоге все таки смогли вырвать победу. На 78-ой минуте голом отметился Лисандро Мартинес.

Именно забитый мяч аргентинца стал единственным в матче и принес «красным дьяволам» три очка.

Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Мартинес, 78

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