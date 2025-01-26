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МЮ установил антирекорд сезона в АПЛ в выигранном матче против Фулхэма

Манкунианцы очень плохо играли в атаке.
Вчера, 23:34
Getty Images
Getty Images

В рамках 23-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед победил Фулхэм.

Как сообщает Squawka, несмотря на минимальный триумф манкунианцы установили антирекорд текущего сезона в АПЛ.

В первом тайме игры подопечные Рубена Аморима лишь раз пробили в сторону ворот. Удар оказался не точным, поэтому, на перерыв команда ушла с нулем в графе удары в створ ворот.

Напомним, что победу Манчестер Юнайтед принес единственный гол Лисандро Мартинеса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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