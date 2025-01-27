iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гвардиола: Хусанов не должен был играть против Челси

Испанец стал на защиту своего новичка.
Сегодня, 11:29
Абдукодир Хусанов / Getty Images
Абдукодир Хусанов / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поддержал новичка команды Абдукодира Хусанова.

Напомним, узбекский защитник перешел в Сити и сразу дебютировал в матче против Челси. Футболист получил желтую карточку и совершил результативную ошибку в течение четырех минут.

Гвардиола поддержал игрока, заявив, что Хусанов даже не должен был играть, ведь он даже не успел потренироваться с командой.

"Хусанов не должен был играть, нужно время. Это непросто – сыграть с Челси в АПЛ, приехав в новую страну, не особо пообщавшись с одноклубниками, без тренировок, пытаясь понять наши требования.

Нелегко начинать так, как получилось. Представьте, если бы нам всем пришлось пережить то, что пережил Хусанов!" - цитирует испанца официальный сайт клуба.

Ранее также Аморим прокомментировал отстутствие Рэшфорда в заявке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

Статьи по теме

Немецкий клуб нацелился на хавбека Манчестер Сити Немецкий клуб нацелился на хавбека Манчестер Сити
"Я не разговаривал с ним": Гвардиола прокомментировал ошибку Хусанова в игре с Челси "Я не разговаривал с ним": Гвардиола прокомментировал ошибку Хусанова в игре с Челси
Эдерсон стал сорекордсменом АПЛ по ассистам среди вратарей Эдерсон стал сорекордсменом АПЛ по ассистам среди вратарей
Ман Сити достаточно уверенно победил Челси несмотря на ошибку своего новичка Ман Сити достаточно уверенно победил Челси несмотря на ошибку своего новичка
Помочь журналистам

Видео

Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя
Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Швеция выиграла женскую эстафету в Антхольце, мужчины выйдут на старт гонки преследования
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к Костюк, провал Ястремской и Цуренко, чемпионка Australian Open вошла в топ-10
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Сачко, падение Приходько
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
просмотров

Последние новости

Европа13:47
Российский тренер Черчесов уволен из сборной Казахстана
Европа13:27
Болельщики Манчестер Юнайтед призвали Рэтклиффа заморозить цены на билеты
Бокс13:26
"Всем плевать на бойца и команду": Климас вспомнил поражение Ломаченко от Хэйни
Киберспорт13:00
BLAST Bounty Spring 2025: Eternal Fire проиграли в финале обидчикам NaVi
Европа12:50
Немецкий клуб нацелился на хавбека Манчестер Сити
Украина12:40
Жена игрока сборной Украины показала, как за ней ухаживают поклонники после новости о разводе
Теннис12:10
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Сачко, падение Приходько
Другие страны11:59
Экс-защитник Реала и Манчестер Сити вернулся на родину
Теннис11:50
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к Костюк, провал Ястремской и Цуренко, чемпионка Australian Open вошла в топ-10
Теннис11:30
Australian Open 2025 (ATP): Синнер во второй раз подряд стал чемпионом, победив в финале Зверева
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK