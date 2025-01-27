Гвардиола: Хусанов не должен был играть против Челси

Испанец стал на защиту своего новичка.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поддержал новичка команды Абдукодира Хусанова.

Напомним, узбекский защитник перешел в Сити и сразу дебютировал в матче против Челси. Футболист получил желтую карточку и совершил результативную ошибку в течение четырех минут.

Гвардиола поддержал игрока, заявив, что Хусанов даже не должен был играть, ведь он даже не успел потренироваться с командой.

"Хусанов не должен был играть, нужно время. Это непросто – сыграть с Челси в АПЛ, приехав в новую страну, не особо пообщавшись с одноклубниками, без тренировок, пытаясь понять наши требования.

Нелегко начинать так, как получилось. Представьте, если бы нам всем пришлось пережить то, что пережил Хусанов!" - цитирует испанца официальный сайт клуба.

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