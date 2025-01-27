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Болельщики Манчестер Юнайтед призвали Рэтклиффа заморозить цены на билеты

Они считают, что сейчас не время усугублять ситуацию.
Сегодня, 13:27
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

Фанаты Манчестер Юнайтед призвали владельцев клуба заморозить цены на билеты.

Дело в том, что недавно клуб поднял цены до 66 фунтов за билет. Объяснили это необходимостью соответствовать финансовым правилам АПЛ. Однако фанатам такое решение пришлось не по душе.

Фанатское объединение Manchester United Supporters Trust обратилось с открытым письмом к Рэтклиффу, призвав того заморозить цены, чтобы не усугублять ситуацию.

"Поскольку вы рассматриваете предстоящие решения по политике продажи билетов на матчи и ценообразованию, мы призываем вас остановиться и тщательно обдумать сроки, потенциальные последствия и долгосрочное влияние любых серьезных изменений.

Судя по вашим публичным комментариям, похоже, вы, возможно, пришли к выводу, что ценообразование и политика в отношении цен на билеты нуждаются в серьезном пересмотре. Однако мы твердо убеждены, что сейчас наихудшее время для существенных изменений. С учетом проблем команды на поле и упаднического настроения болельщиков, нам всем нужно объединиться, чтобы повлиять на игру команды, не рискуя углубить разногласия или создать еще большее недовольство.

Заморозив цены и избежав серьезных разрушительных изменений политики сейчас, вы получаете возможность продемонстрировать, что цените уникальную роль болельщиков в успехе «Манчестер Юнайтед». Вместе мы можем построить сильное будущее для клуба. Последствия игнорирования этого значительны, но преимущества правильного решения неизмеримы", – говорится в письме.

Ранее также Аморим снова объяснил, почему в заявке нет Маркуса Рэшфорда.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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