Челси установил новый трансферный рекорд мирового футбола

Челси подтверждает свою амбициозность, тратя рекордные суммы на трансферы не только в мужском, но и в женском футболе.

Как сообщает пресс-служба «синих», к женскому составу команды присоединилась защитница сборной США Наоми Джирма. Сумма трансфера составляет 1 млн 100 тысяч долларов - это первый трансфер в женском футболе дороже 1 млн евро.

Джирма защищала цвета сборной США на Олимпиаде-2024, где ее команда завоевала золото. В сезоне-2024 NWSL Наоми провела 20 матчей за Сан-Диего Вейв.

Напомним, ранее сообщалось, что мужской состав Челси может покинуть один из защитников .

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