iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси установил новый трансферный рекорд мирового футбола

"Синие" подписали защитницу сборной США.
Сегодня, 19:37

Челси подтверждает свою амбициозность, тратя рекордные суммы на трансферы не только в мужском, но и в женском футболе.

Как сообщает пресс-служба «синих», к женскому составу команды присоединилась защитница сборной США Наоми Джирма. Сумма трансфера составляет 1 млн 100 тысяч долларов - это первый трансфер в женском футболе дороже 1 млн евро.

Джирма защищала цвета сборной США на Олимпиаде-2024, где ее команда завоевала золото. В сезоне-2024 NWSL Наоми провела 20 матчей за Сан-Диего Вейв.

Напомним, ранее сообщалось, что мужской состав Челси может покинуть один из защитников .

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

Статьи по теме

Вице-капитан Челси вернулся к бывшей жене после серии измен: они развелись осенью Вице-капитан Челси вернулся к бывшей жене после серии измен: они развелись осенью
Ювентус усилится игроком Челси, которым интересовалась Боруссия Дортмунд Ювентус усилится игроком Челси, которым интересовалась Боруссия Дортмунд
"Я не разговаривал с ним": Гвардиола прокомментировал ошибку Хусанова в игре с Челси "Я не разговаривал с ним": Гвардиола прокомментировал ошибку Хусанова в игре с Челси
Капитана Челси забавно потроллили в барбершопе, заставив "сменить" клуб Капитана Челси забавно потроллили в барбершопе, заставив "сменить" клуб
Помочь журналистам

Видео

Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя
Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завершился этап в Антхольце, вскоре стартует чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к Костюк, провал Ястремской и Цуренко, чемпионка Australian Open вошла в топ-10
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Сачко, падение Приходько
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
просмотров

Последние новости

Европа21:37
Бавария объявила о подписании перспективного вратаря
Европа20:59
Манчестер Сити отдал своего новичка в аренду французскому клубу
Европа20:37
Руководство Тоттенхэма определилось с судьбой Постекокглу на фоне ужасного сезона в АПЛ
Европа19:59
Легенда Ромы приобрел итальянский клуб
Бокс19:41
"Я был удивлен": Каннингем раскритиковал Фьюри за тактику в бою с Усиком
Европа19:37
Челси установил новый трансферный рекорд мирового футбола
Украина19:12
Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют в заключительном матче Лиги Европы
Европа18:59
Ибрагимович прокомментировал переговоры с лидерами Милана о продлении контрактов
Бокс18:54
Валлин наазвал победителя боя Дюбуа - Паркер
Европа18:36
Украинский талант перейдет в середняк Серии А - источник
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK