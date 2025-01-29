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Манчестер Юнайтед сотрудничает с одним из лучших тренеров по легкой атлетике

Гарри Марра консультирует клуб.
Сегодня, 14:20
Гарри Марра / Getty Images
Гарри Марра / Getty Images

Манчестер Юнайтед уже некоторое время сотрудничает с известным тренером Гарри Маррой, пишет The Times.

Главный тренер клуба Рубен Аморим недоволен физической формой своих игроков. Потому Юнайтед уже некоторое время проводит мероприятия под руководством различных экспертов из футбольной и не только индустрий.

В последнее время клуб тесно сотрудничает с Гарри Маррой - одним из лучших тренеров в истории легкой атлетики. Именно под руководством Марры в 2016 году на Олимпиаде Эштон Итон дважды установил мировые рекорды в десятиборье.

78-летний специалист консультирует клуб в области фитнеса и спортивной науки. Также и другие эксперты помогают клубу в механике движений, правильном питании, силовых тренировках и многих других аспектах.

Ранее также сообщалось, что у Рэшфорда остались лишь два варианта.

 

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