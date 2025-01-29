Клуб, подписавший Бущана, нацелился на игрока из топ-чемпионата

Саудовский Аш-Шабаб продолжает проводить свою зимнюю трансферную компанию.

Как сообщает Фабрицио Романо, "белые львы" намерены подписать Глена Камару из Ренна. Сумма потенциального трансфера пока неизвестна.

Отметим, что Камара выступает за французский клуб с лета прошлого года. В текущем сезоне он сыграл 13 матчей и отдал 1 ассист.

Напомним, ранее сообщалось, что Аш-Шабаб подписал Георгия Бущана

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!