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Клуб, подписавший Бущана, нацелился на игрока из топ-чемпионата

Аш-Шабаб намерен оформить трансфер Глена Камары.
Сегодня, 17:57
Глен Камара / Getty Images
Глен Камара / Getty Images

Саудовский Аш-Шабаб продолжает проводить свою зимнюю трансферную компанию.

Как сообщает Фабрицио Романо, "белые львы" намерены подписать Глена Камару из Ренна. Сумма потенциального трансфера пока неизвестна.

Отметим, что Камара выступает за французский клуб с лета прошлого года. В текущем сезоне он сыграл 13 матчей и отдал 1 ассист.

Напомним, ранее сообщалось, что Аш-Шабаб подписал Георгия Бущана

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Аш-Шабаб

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