iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Саудовский клуб договорился о переходе Бущана

Георгий будет выступать за Аш-Шабаб.
Вчера, 20:37
Георгий Бущан / Getty Images
Георгий Бущан / Getty Images

Вратарь Динамо Георгий Бущан сменит клубную прописку.

Как сообщил журналист Бен Джейкобс, Бущан перейдет в чемпионат Саудовской Аравии. Украинец будет выступать за Аш-Шабаб.

Трансфер голкипера обошелся, по данным других источников, обошелся в 3 млн евро + бонусы.

Георгий подпишет контракт на 2.5 года. Финансовые детали остаются неизвестными.

Напомним, ранее сообщалось, что Бражко восстановился от травмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Георгий Бущан

Статьи по теме

Игрок Динамо стал лучшим в матче с Сосьедадом, несмотря на поражение Игрок Динамо стал лучшим в матче с Сосьедадом, несмотря на поражение
Лидер Динамо мог перебраться в АПЛ перед стартом сезона: известно, кто помешал трансферу Лидер Динамо мог перебраться в АПЛ перед стартом сезона: известно, кто помешал трансферу
Бущан - худший игрок Динамо в игре с Зальцбургом Бущан - худший игрок Динамо в игре с Зальцбургом
"Команда играла до конца": Бущан - о матче Динамо против Зальцбурга в Лиге чемпионов "Команда играла до конца": Бущан - о матче Динамо против Зальцбурга в Лиге чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя
Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Франция одержала победу в мужской эстафете в Антхольце, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
просмотров
Футбол сегодня: Манчестер Сити - Челси, Наполи - Ювентус, матчи Арсенала, Реала, Баварии
просмотров
Свитолина проиграла в четвертьфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:59
Европа23:59
Реал благодаря хет-трику Мбаппе укрепил лидерство в Ла Лиге
Киберспорт23:45
NaVi уступили россиянам и не вышли в первый финал года в CS2
Европа23:37
Умер самый молодой футболист в истории МЮ: "малыш Басби" чудом дебютировал в дерби
Европа23:15
"Я не разговаривал с ним": Гвардиола прокомментировал ошибку Хусанова в игре с Челси
Европа22:52
Трубин не отвернул сенсационное поражение Бенфики в дерби
Европа22:40
Хорватский топ-клуб объявил о подписании украинского нападающего
Европа22:23
Лукаку оформил юбилейный гол в топ-5 чемпионатов Европы
Украина21:59
Полузащитник Динамо рассказал, кем был бы если бы не футбол
Европа21:51
Эдерсон стал сорекордсменом АПЛ по ассистам среди вратарей
Европа21:35
Ман Сити достаточно уверенно победил Челси несмотря на ошибку своего новичка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK