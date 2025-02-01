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Манчестер Юнайтед отправит в аренду еще одного вингера

Маркус Рэшфорд станет игроком Астон Виллы.
Сегодня, 17:57
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Манчестер Юнайтед избавится еще одного игрока, который не нужен Рубену Амориму.

Как сообщает Фабрицио Романо, манкунианцы отправят Маркуса Рэшфорда в аренду. Следующие полгода игрок проведет в Астон Вилле.

Относительно вероятного выкупа команды пока не достигли договоренности, а вот зарплату полностью будут покрывать «вилланы».

В текущем сезоне Маркус провел 23 матча, забив 7 голов и отдав 3 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Бетис арендовал Антони[[/link_l

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