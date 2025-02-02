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Манчестер Юнайтед закрыл переход защитника сборной Дании

Молодой универсал сменил середняка итальянской Серии A на английский гранд.
Сегодня, 14:48
Патрик Доргу / Getty Images
Патрик Доргу / Getty Images

МЮ оформил второй трансфер зимы. Манкунианцы представили Патрика Доргу, сообщает официальный сайт клуба.

Датчанин нигерийского происхождения стоил Юнайтед ориентировочно 30 млн евро. Итальянский Лечче сможет получить еще 5 млн в качестве бонусов. Контракт с "красными дьяволами" Доргу подписал до лета 2030 года. В новой команде защитник будет выступать под 13-м номером.

Доргу воспитывался в структуре Норшелланна. В Италию он переехал 2,5 года назад. В прошлом году дебютировал в составе сборной Дании и может закрыть позиции левого защитника и полузащитника, а также правого вингера.

Напомним, Тоттенхэм арендовал Дансо с правом выкупа из Ланса.

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