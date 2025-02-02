Манчестер Юнайтед закрыл переход защитника сборной Дании

МЮ оформил второй трансфер зимы. Манкунианцы представили Патрика Доргу, сообщает официальный сайт клуба.

Датчанин нигерийского происхождения стоил Юнайтед ориентировочно 30 млн евро. Итальянский Лечче сможет получить еще 5 млн в качестве бонусов. Контракт с "красными дьяволами" Доргу подписал до лета 2030 года. В новой команде защитник будет выступать под 13-м номером.

Доргу воспитывался в структуре Норшелланна. В Италию он переехал 2,5 года назад. В прошлом году дебютировал в составе сборной Дании и может закрыть позиции левого защитника и полузащитника, а также правого вингера.

Напомним, Тоттенхэм арендовал Дансо с правом выкупа из Ланса.

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