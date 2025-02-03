Милан согласовал аренду нападающего Челси

Жоау Феликс попробует свои силы в Серии А.

Милан и Челси пришли к соглашению касательно аренды Жоау Феликса, пишет Фабрицио Романо.

Португалський нападающий проведет в Милане следующие полсезона. Его приезд обойдется "россонери" в 5 млн евро.

Арендное соглашение не включает в себя опцию выкупа, потому по истечении контракта Феликс вернется в Челси.

Португалец уже прибыл в Милан и проходит медицинские тесты. По их завершении Феликс подпишет с клубом контракт.

Ранее также Милан уже объявил о переходе забивного форварда.

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