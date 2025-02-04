Челси потерял вратаря на длительный срок по интересной причине

Женский состав лондонского Челси будет обходиться без своего основного вратаря ближайшие, по меньшей мере, несколько месяцев.

Это произошло из-за того, что голкипер «синих» Зечира Мусович забеременела. Об этом сама шведка объявила в своем Instagram.

«Мы сделали большой шаг к одной из наших самых больших мечтаний. Если все пойдет по плану, у нас появится еще один спортсмен! Ребята... Я беременна», - написала девушка.

Отметим, что Зечира встречается со шведским хоккеистом Аленом Бибичем.

Напомним, ранее Челси оформил самый дорогой трансфер в истории женского футбола.

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