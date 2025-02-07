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Игроки Манчестер Юнайтед провели небольшую акцию в поддержку травмированного партнера

Клуб поддержал Личу Мартинеса.
Вчера, 21:50
Лисандро Мартинес / Getty Images
Лисандро Мартинес / Getty Images

Манчестер Юнайтед решил поддержать травмированного Лисандро Мартинеса.

Напомним, аргентинец порвал кресты и уже не поможет команде в этом сезоне.

Чтобы хоть немного поддержать партнера игроки манкунианцев провели предматчевую разминку в специальных футболках.

На них написано "Сил тебе, Лича". 

Ранее также Эмери прокомментировал переход Маркуса Рэшфорда.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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