Аморим - о матче с Лестером: Хороший результат, но не хорошая игра

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим прокомментировал итоги матча с Лестером.

Напомним, манкунианцы выбили "лисов" из Кубка Англии благодаря голу Харри Магуайра в компенсированное время.

Однако Аморим все равно остался недоволен игрой своих подопечных, которые чуть было не упустили победу.

"Мы должны были верить до конца, но эта игра не имеет ничего общего с Ферги-тайм. Думаю, мы должны играть намного лучше, как с мячом, так и без мяча.

В начале у нас не было энергии, особенно в первом тайме. Затем во втором тайме мы стали играть немного лучше, с большей скоростью, выигрывая вторые мячи. Потом нам удалось переломить ситуацию, так что это был хороший результат, но не хорошая игра.

Тренер несет ответственность в первую очередь, когда команда не справляется, не улучшает игру, то виноват тренер, но мы здесь для того, чтобы делать вещи, видеть игру, изучать ее и пытаться улучшить к следующей игре", – сказал тренер после матча.

Ранее также стало известно, что Михаил Мудрик остался в заявке Челси.

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