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Анчелотти разошелся во взглядах с Пересом: обладатель Золотого мяча в эпицентре спора

Главный тренер мадридского Реала нашел "предохранитель" для Винисиуса Жуниора.
Сегодня, 15:22
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Карло Анчелотти стремится как можно чаще использовать Луку Модрича. Итальянский специалист убежден, что хорват способен сдерживать скандального бразильца, сообщает Relevo.

Наставник "сливочных" видит Модрича лидером команды. Кроме того, Анчелотти в восторге от по-прежнему топ-уровня игры ветерана. Президент же мадридцев Флорентино Перес и другие руководители клуба благодарны хавбеку за роль в истории Реала, но не верят в способность Модрича быть игроком старта в важнейших поединках.

Хорватский полузащитник перебрался на Бернабеу еще в 2012 году. С тех пор он завоевал с Реалом все возможные трофеи, в том числе трижды триумфовав в Ла Лиге и шесть раз – в Лиге чемпионов. Контракт Модрича со "сливочными" действует до лета.

Напомним, мадридский Атлетико поддержал испанских арбитров на фоне критики.

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