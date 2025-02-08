Атлетико высказался в поддержку испанских судей

Мадридский Атлетико публично поддержал испанских судей.

Напомним, сейчас в Ла Лиге бушует скандал. Реал после матча с Эспаньолом раскритиковал судейство и предложил реформировать всю систему.

Атлетико и другие испанские клубы не поддержали выпад Реала, а наоборот призвали наказать клуб. "Матрацники" также публично поддержали арбитров.

"Мы хотим выразить всю нашу поддержку и солидарность судейской бригаде, их семьям и друзьям. Это очень тяжелые дни для футбольной семьи. Максимальная поддержка" - такое сообщение появилось в социальных сетях Атлетико.

Ранее, напомним, отдельно прокомментировал скандал Антуан Гризманн.

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