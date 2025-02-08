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Миколенко пропустит матч Кубка Англии: известна причина

Защитник сборной Украины неожиданно остался вне заявки команды Дэвида Мойеса.
Сегодня, 17:00
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

25-летний украинец столкнулся с проблемами со здоровьем. Виталий Миколенко пропустит поединок против Борнмута в Кубке Англии из-за повреждений, сообщает официальный X клуба.

Защитник получил повреждение икроножной мышцы. "Ириски" решили не рисковать Миколенко и предоставили ему отдых. Сроки восстановления украинца пока не известны.

В нынешнем сезоне Миколенко провел 23 матча во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. Вместо него против "вишен" с первых минут сыграет ветеран Эшли Янг.

К слову, украинец Будко подписал с АЗ Алкмаар профессиональный контракт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Кубок Англии Виталий Миколенко

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